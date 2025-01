O incêndio deflagrou por volta das 03:30 (00:30 em Lisboa) no restaurante do hotel Grand Kartal, de 12 andares, na estância de Kartalkaya, na província de Bolu, informaram as autoridades e os relatórios.

De acordo com o Ministério do Interior (correspondentes ao Ministério da Administração Interna) a causa do incêndio ainda está a ser investigada.

O ministro Ali Yerlikaya disse que pelo menos 51 outras pessoas ficaram feridas.

"Estamos a sofrer muito. Infelizmente, perdemos 66 vidas no incêndio que deflagrou neste hotel", disse Yerlikaya aos jornalistas depois de inspecionar o local.

O ministro da Saúde, Kemal Memisoglu, disse que pelo menos um dos feridos se encontra em estado grave.

Duas pessoas morreram depois de terem saltado em pânico do edifício, disse o governador Abdulaziz Aydin à agência estatal Anadolu.

A televisão privada turca NTV referiu que algumas pessoas tentaram descer dos quartos usando lençóis e cobertores.

De acordo com a mesma fonte, encontravam-se 234 hóspedes no hotel na altura do incêndio.

