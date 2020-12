O autocarro chocou de frente com o camião e caiu numa ravina, tendo 19 outros passageiros ficaram feridos, adiantou à emissora pública CRTV Paulin Moantsouog Mempou, comissário da segurança pública de Ndikinimeli, a cerca de 200 quilómetros a noroeste de Yaoundé, onde o acidente ocorreu durante a noite.

Os ocupantes do autocarro vinham de Foumban, no oeste dos Camarões, para a capital, Yaoundé, após as festividades do Natal, precisou à agência France Presse Manfred Missimikin, diretor da organização de prevenção rodoviária Sécuroute.

