O Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública, tutelado pelo referido ministério, revelou em comunicado que 11 dos mortos e 27 feridos ocorreram no sul do país, enquanto os ataques à cidade de Nabatieh, no sul, causaram mais cinco mortos e 23 feridos, tendo o Bekaa registado outros nove feridos.

Estes números elevam para 2.464 o total de mortos e 11.530 os feridos no Líbano, de acordo com o Ministério da Saúde Pública do país, desde o início do conflito entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, em outubro de 2023.

Os bombardeamentos israelitas estão concentrados no leste e sul do Líbano, bem como nos subúrbios ao sul de Beirute, a capital.

Desde o início da campanha israelita e da invasão terrestre do sul do Líbano, cerca de 1,2 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, segundo dados do Governo libanês.

