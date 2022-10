O incidente ocorreu entre a localidade de Natiaboani e Fada N'Gourma, capital da província de Gourma e uma importante cidade mercantil.

Segundo fontes locais referidas pela agência estatal AIB, os habitantes das zonas com problemas de segurança aproveitam a passagem das forças de defesa e segurança do Burkina Faso para chegar aos centros urbanos.

Desta forma, no sábado, os habitantes de Natiaboani e de outras localidades vizinhas juntaram-se a um comboio militar para chegar a Fada N'Gourma, onde podem comprar e vender produtos.

Até ao momento, não há um balanço oficial do número de mortos e feridos, mas, segundo a AIB, para além dos pelo menos 10 soldados mortos, várias pessoas estão desaparecidas e haverá também mortos e feridos entre os civis.

O Burkina Faso tem sofrido frequentes atentados jiadistas desde abril de 2015, perpetrados por grupos ligados tanto à Al Qaeda, como ao Estado Islâmico, cujas ações afetam 10 das 13 regiões do país, especialmente a norte.

Este ano, o país sofreu dois golpes de Estado: Um a 24 de janeiro, liderado pelo tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba; e outro a 30 de setembro, pelo capitão Ibrahim Traoré, atual Presidente e chefe de Estado do país.

A tomada do poder pelos militares ocorreu, em ambas as ocasiões, na sequência do descontentamento entre a população e o exército com os frequentes ataques jiadistas, que mantêm deslocadas mais de 1,7 milhões de pessoas, segundo os últimos dados do Governo.

