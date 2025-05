"Não percebo sequer qual é a confiança porque [a AD] parte para esta campanha com maus resultados, com maus resultados desde logo na economia e vocês sabem, sabemos todos, o que é que acontece quando nós temos uma crise económica e financeira", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava no Teatro Jordão, no final de uma pequena arruada em Guimarães, distrito de Braga.

"Quando é a AD a governar a forma deles lidarem com a crise é cortar, cortar nos salários, cortar nas pensões, cortar na despesa social, foi isso que eles fizeram na última crise que nós tivemos em Portugal", acusou.

Pedro Nuno Santos insistiu que Luís Montenegro acaba a governação de um ano "com a economia a cair" e "a saúde pior do que estava".

"E vocês sabem o que é que significa quando uma economia começa a cair, quando uma economia começa a cair isso quer dizer que as nossas empresas estão a vender menos, quando as empresas a vender menos não estão a faturar, é uma questão de tempo para que se comece a refletir nos trabalhadores, nos seus salários, nos seus empregos", concluiu.

Pedro Nuno Santos lembrou que o Governo PS de António Costa deixou a economia a crescer e reforçou a ideia que tem repetido desde sexta-feira de que, nos primeiros três meses deste ano, a "economia já não está a crescer".

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou sexta-feira que a economia portuguesa cresceu 1,6% em termos homólogos nos primeiros três meses do ano e contraiu-se 0,5% face ao trimestre anterior.

Mas o líder socialista disse ainda que a "seriedade de um líder reflete-se na seriedade do seu Governo" e salientou que Luís Montenegro começou e acaba com "um truque" no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

"Mas eles acabam com outro truque no IRS. Eles garantiram uma grande redução do IRS e fizeram mesmo uma alteração lá numa lei para reterem muito pouco imposto em setembro e outubro do ano passado. Toda a gente ficou convencida de que os seus rendimentos tinham subido muito até chegar a hora de termos que acertar contas com o IRS", afirmou.

Agora, acrescentou, "os portugueses estão a sentir da pior maneira a forma como um Governo pouco sério engana os portugueses", havendo muitos que "estavam habituados a receberem reembolsos e que agora estão a receber menos reembolsos do IRS".

"Estão mesmo vários portugueses a pagar IRS pela primeira vez", frisou.

Para Pedro Nuno Santos, "um ano foi suficiente para perceber que eles não têm soluções para o país" e que "conseguem agravar os problemas".

PLI/JF // JPS

Lusa/Fim