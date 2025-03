"Participarei em todos os debates televisivos com os restantes líderes partidários ou de coligação. É assim que deve ser", afirmou Pedro Nuno Santos numa publicação nas redes sociais.

Para o líder do PS, "a recusa de Luís Montenegro em debater com o BE, o Livre e o PAN é inaceitável".

"Fugir ao debate revela medo e um padrão preocupante num candidato a primeiro-ministro", acusou.

Pedro Nuno Santos referiu que o primeiro-ministro já tinha dito que "tem mais que fazer do que responder aos deputados" e que "evita os jornalistas".

"E agora divide os partidos entre partidos de primeira e de segunda. Os debates são essenciais para a democracia e para a relação de confiança entre eleitos e cidadãos. Não podemos enfraquecer o pluralismo democrático", defendeu.

Segundo notícias veiculadas em diferentes órgãos de comunicação, Luís Montenegro só aceita debater com os líderes de PS, Chega, Iniciativa Liberal e PCP, indicando o líder do CDS-PP, Nuno Melo, parceiro de coligação, para debater com BE, Livre e PAN.

A reunião dos partidos com os canais de televisão para definir os debates decorreu na terça-feira, mas o modelo não ficou fechado.

JF // JPS

Lusa/fim