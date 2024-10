À saída da votação que ditou, graças à abstenção do PS, a viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) na generalidade, Pedro Nuno Santos foi questionado pelos jornalistas sobre se as alterações cirúrgicas que disse que os socialistas vão tentar introduzir na especialidade podem ou não desvirtuar o orçamento.

"Nós somos um partido responsável e teremos uma postura responsável na especialidade, mas citando o senhor primeiro-ministro 'há vida para lá do excedente', e eu concordo com ele", salientou, numa curta resposta aos jornalistas à porta da sala do Grupo Parlamentar do PS.

