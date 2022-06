Juntamente com Almodóvar, distinguido pela sua contribuição para a visibilidade da diversidade LGTBI (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) ao longo de sua carreira, o Diretor Geral da Deficiência, Jesús Martín Blanco, foi premiado por tornar a comunidade gay visível dentro da deficiência, destaca em comunicado o Ministério da Igualdade espanhol, dirigido por Irene Montero.

Segundo a Agência EFE, os prémios serão entregues no dia 27, véspera do Dia Internacional do Orgulho, numa cerimónia em que participará a ministra Irene Montero.

