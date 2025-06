O anúncio foi feito por Paulo Raimundo em conferência de imprensa, no final da reunião do Comité Central do PCP, numa declaração em que defendeu que António Filipe, membro do Comité Central do partido, será um candidato comprometido com os valores da Constituição da República.

A candidatura de António Filipe a Presidente da República, segundo Paulo Raimundo, mereceu unanimidade no Comité Central do PCP.

Antes de António Filipe, formalizaram a intenção de concorrer às eleições presidenciais de janeiro de 2026 o antigo presidente do PSD, Luís Marques Mendes, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, e antigo secretário-geral do PS António José Seguro.

Nas eleições presidenciais de 2021, o PCP apoiou a candidatura do dirigente comunista João Ferreira, que ficou em quarto lugar, com 4,33%, 179.496 votos, atrás das candidaturas do presidente do Chega, André Ventura, da socialista Ana Gomes e de Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD e CDS que venceu logo à primeira volta com 60,76%.

Mesmo assim, João Ferreira ficou à frente da dirigente do Bloco de Esquerda Marisa Matias, que obteve 3,93% e do então candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves 3,20%.

Nas eleições presidenciais de 2016, que Marcelo Rebelo de Sousa também venceu logo à primeira volta, com cerca de 52%, o PCP apoiou o comunista madeirense Edgar Silva, tendo ficado em quinto lugar 3,95%,183.009 votos.

Edgar Silva, além de Marcelo Rebelo de Sousa, ficou atrás do professor universitário Sampaio da Nóvoa (22,88%), da bloquista Marisa Matias (10,12%) e da antiga presidente do PS Maria de Belém (4,24%).

