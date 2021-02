Numa pergunta a que a agência Lusa teve hoje acesso, os deputados do PCP Paula Santos e António Filipe questionam o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o ponto da situação da intervenção neste posto.

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) denunciou recentemente a ruína de parte do telhado, explicando que desde 2018 tem vindo a alertar para "as precárias e preocupantes condições" daquele quartel.

O problema, acrescentou, justificou a inclusão do posto, "como muito prioritário, na lista dos locais de serviço a merecer intervenção na Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança do Ministério da Administração Interna (MAI)".

Em resposta à agência Lusa, a GNR referiu que, "apesar de a situação estar controlada, está a ser avaliada a transferência provisória do efetivo para outras instalações" e adiantou que o projeto de execução "está na fase de análise e aprovação, prevendo-se que haja condições para iniciar o concurso para a empreitada nas próximas duas semanas".

Os deputados do PCP sublinham que, apesar de a intervenção nas instalações deste posto territorial ter sido considerada prioritária no âmbito da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança, "a verdade é que se têm registado atrasos no desenvolvimento dos procedimentos para a sua concretização".

"Quando prevê o lançamento da empreitada, prazo de execução e previsão da conclusão?", questiona o PCP.

