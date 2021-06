PCP diz que IL teve "ânsia de palco" e "mordeu a língua" após críticas ao Avante

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que o arraial organizado pela Iniciativa Liberal (IL) é fruto da "ânsia de palco", que leva a que "muitos mordam a língua", após as críticas feitas à organização do Avante.