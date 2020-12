As palavras de Jerónimo de Sousa foram produzidas hoje, ao fim do dia, na sede do PCP do Centro Vitória, na capital portuguesa, em que estiveram presentes representantes dos partidos herdeiros dos movimentos independentistas em Angola (MPLA), Moçambique (Frelimo), Cabo Verde e Guiné Bissau, PAICV e PAIGC, e que não constava da agenda oficial do líder comunista.

"Recordamos um acontecimento particularmente marcante da história dos nossos partidos e dos nossos povos, que assinala, a par da conquista da independência pelos povos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, que foi alcançada à custa dos mais pesados sacrifícios, a aliança entre os nossos povos no combate contra o inimigo comum, o fascismo e o colonialismo português dos comunistas portugueses para com a ação e a luta que travam pela prosperidade dos seus povos e a soberania e independência dos seus países", disse.