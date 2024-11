Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a um jardim de infância na Pontinha, em Lisboa, Paulo Raimundo reagiu à notícia do Público que indica que o Ministério da Saúde decidiu criar um Dispositivo Especial de Emergência Pré-Hospitalar, que pode ter até 100 equipas de bombeiros, para funcionar entre dezembro e fevereiro, reforçando a resposta durante o pico da gripe.

Para o secretário-geral do PCP, "não há novidade nenhuma nessa medida".

"Das duas, três: ou não se conhece nada do que se está a falar, ou então está-se a empurrar com a barriga, porque hoje 90% do socorro já é prestado pelos bombeiros", respondeu.

Paulo Raimundo defendeu que o que é necessário é "responder às necessidades do INEM - técnicas, humanas, valorizar as suas carreiras e profissionais" - e, "já que se quer meter os bombeiros ao barulho", cumprir os "protocolos que têm com o INEM e que em grande parte não são cumpridos, desde logo no que diz respeito aos meios que supostamente o INEM entregaria aos bombeiros".

Questionado se considera que o Governo se precaveu para o pico de inverno no Serviço Nacional de Saúde (SNS), Paulo Raimundo respondeu: "Não, o Governo não se precaveu para nada".

"A única forma de prevenir o inverno, o verão, os picos de intensidade, é: mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos no SNS para responder às necessidades das populações. Para isso, é preciso o quê? Mais respeito, mais valorização das carreiras, mais respeito pelas profissões e condições de trabalho. Ora, o Governo não fez nada disso", afirmou.

Interrogado se acha que os problemas que se verificam anualmente no inverno no SNS se vão manter, Raimundo respondeu que, "se não mudou nada de estrutural, os problemas vão ser os mesmos", recorrendo a uma expressão da série "A Guerra dos Tronos".

"'Winter is coming'. Eu não digo isto com nenhum agrado, pelo contrário, preferia estar completamente enganado, mas não é isso que vai acontecer: vai haver problemas, dificuldades, exatamente porque o Governo está a precaver os interesses dos grupos económicos e está a precaver muito mal a saúde do nosso povo", afirmou.

