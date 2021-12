"A situação de insegurança na província de Cabo Delgado e a suspensão das atividades da Total Energies influenciaram, sobremaneira, o desempenho empresarial ao longo do ano", afirmou o presidente da CTA, Agostinho Vuma, numa mensagem sobre o balanço deste ano, enviada hoje à Lusa.

Vuma avançou que a guerra em Cabo Delgado afetou cerca de 410 empresas, 38 das quais tinham pagamentos pendentes devido à declaração da cláusula de "força maior" pela multinacional francesa Total, na sequência da violência naquela província.

Outro fator que prejudicou o desempenho das empresas, prosseguiu, é a pandemia de covid-19, uma vez que levou à perda de emprego e à queda ou estagnação nos negócios.

"Em 2021, o desempenho empresarial continuou sendo afetado, de forma significativa, pelas restrições impostas no âmbito da prevenção e contenção da propagação da pandemia de covid-19, destacou.

O presidente da CTA observou que as alterações na situação epidemiológica do país e o surgimento de novas variantes da pandemia levaram a uma sequência de apertos e alívios das medidas restritivas que criaram incerteza e instabilidade no desempenho das empresas.

Por outro lado, continuou, algumas medidas administrativas também criaram obstáculos ao ambiente de negócios.

"Algumas reformas realizadas ao longo do ano de 2021 contribuíram, negativamente, para o desempenho do setor empresarial, com destaque para a recente introdução do Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufaturado, que se afigura desajustada à realidade do setor empresarial", salientou Agostinho Vuma.

Vuma observou igualmente que a instabilidade cambial gerou incertezas na economia, atingindo, negativamente, as empresas que atuam como exportadores. "Estas incertezas foram exacerbadas pela suspensão de um dos três maiores bancos do país do mercado cambial", salientou.

Aquele líder empresarial referiu-se à decisão do Banco de Moçambique de suspender o Standard Bank do mercado cambial, por ter cometido diversas contravenções.

"O índice do ambiente macroeconómico, computado pela CTA, revela que, ao longo de 2021, o ambiente macroeconómico apresentou uma ligeira deterioração, tendo passado de 49% para 47%, uma queda de 2 pontos percentuais", ressalvou Agostinho Vuma.

Para 2022, a CTA espera uma recuperação progressiva da economia, impulsionada pelo alívio das medidas restritivas e da chegada da plataforma flutuante de produção de gás natural do projeto Coral Sul, na bacia do Rovuma, norte do país.

"Ainda sobre o setor de petróleo e gás, temos fortes expetativas sobre a retoma das atividades do projeto liderado pela Total Energies", afirma.

