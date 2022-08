Partidos de "família comunista" afastam povo das mesas para manter poder - oposição moçambicana

As duas principais forças políticas moçambicanas consideraram hoje que os "partidos de família comunista", no poder em Moçambique e em Angola, tentam afastar os eleitores das mesas de votação em processos eleitorais para preparar fraudes e manterem-se no Governo.