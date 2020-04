"O nosso apelo vai para todos aqueles que usam os órgãos de comunicação para transmitirem mensagens de desespero aos moçambicanos, para que compreendam que não é disto que Moçambique precisa para se afirmar como um Estado forte", referiu o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Aquele responsável criticou a intervenção do líder da Renamo, Ossufo Momade, no contexto da pandemia e numa altura em que há ataques contra alvos civis na zona centro e ações terroristas no norte do país.