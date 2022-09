Três lugares são ocupados por inerência, o do presidente do partido, Filipe Nyusi, reeleito no domingo, e o do secretário-geral da organização, Roque Silva, que foi hoje reconduzido.

Ana Comoane, ministra da Administração Estatal e Função Pública, foi eleita secretária do Comité de Verificação e passa a ter assento na Comissão Política, de acordo com a revisão de estatutos.

Entre as novidades na Comissão Política estão a presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, e o presidente da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLIN), Fernando Faustino.

Completam as entradas o deputado e antigo porta-voz da Frelimo Damião José, a presidente da Autoridade Tributária, Amélia Muendane, e Francisco Mucanheia, conselheiro do Presidente da República.

Entre as saídas estão o veterano da luta pela independência Raimundo Pachinuapa, o ex-primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, o antigo presidente da Assembleia da República Eduardo Mulémbwè e o antigo ministro do Interior Basílio Monteiro.

Também saíram da Comissão Política a antiga ministra da Educação e Desenvolvimento Humano Conceita Sortane, a deputada Ana Rita Sithole e o chefe da bancada da Frelimo na Assembleia da República, Sérgio Pantie.

A Comissão Política é o órgão deliberativo no intervalo das sessões do Comité Central.

Comissão Política eleita no 12.º Congresso da Frelimo

Membros por inerência:

Filipe Nyusi, presidente da Frelimo

Roque Silva Samuel, secretário-geral da Frelimo

Ana Comoane, secretária do Comité de Verificação

Membros que transitam (por ordem alfabética):

Aires Ali, antigo primeiro-ministro e atual deputado

Alcinda de Abreu, antiga ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Alberto Chipande, primeiro ministro da Defesa de Moçambique

Eneas Comiche, autarca de Maputo e antigo governador do Banco de Moçambique

Filipe Paúnde, antigo secretário-geral da Frelimo

Nyeleti Mondlane, ministra da Mulher, Género e Ação Social e filha do fundador da Frelimo, Eduardo Mondlane

Verónica Macamo, ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e ex-presidente da Assembleia da República

Manuel Tomé, antigo secretário-geral da Frelimo

Margarida Talapa, ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social e ex-chefe da bancada da Frelimo na Assembleia da República

Tomaz Salomão, antigo ministro da Economia e Finanças e também dos Transportes e Comunicações

Novos membros (por ordem alfabética):

Amélia Muendane, presidente da Autoridade Tributária

Celso Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Damião José, deputado e antigo porta-voz da Frelimo

Esperança Bias, presidente da Assembleia da República

Fernando Faustino, presidente da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLIN)

Francisco Mucanheia, conselheiro do Presidente da República

PMA // CC

Lusa/Fim