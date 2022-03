Paulo Pombolo discursava na abertura da I Reunião Metodológica Nacional sobre a Organização do Trabalho do MPLA, iniciada hoje e que decorre até sábado, para analisar a diretiva sobre o trabalho a ser realizado antes, durante e depois das eleições gerais previstas para a segunda quinzena de agosto próximo.

"A nossa mensagem política deve ser mobilizadora e de convencimento para atrair mais eleitores. Temos vários elementos que sustentam a nossa palavra, não falamos em vão e nem tão pouco no vazio", referiu Paulo Pombolo na sua intervenção emitida pela rádio pública angolana.

Segundo Paulo Pombolo, o discurso do partido é "de obras e de realizações visíveis, que vão resolvendo os problemas do povo".

"Os cabos eleitorais do MPLA devem incidir a sua ação nas comunidades, identificando os potenciais eleitores, homens, mulheres, jovens, antigos combatentes e outros segmentos da população, apelando o voto no MPLA", exortou.

No encontro participam os primeiros secretários provinciais do partido, membros do secretariado das comissões executivas dos comités provinciais, direção executiva da OMA [órgão feminino do partido], do secretariado nacional da JMPLA [órgão juvenil do partido], deputados e diretores do Comité Central.

Angola vai realizar este ano, em agosto, eleições gerais, as quintas desde a independência.

O MPLA está no poder desde 1975, ano em que Angola alcançou a sua independência, tendo, nas últimas eleições, realizadas a 23 de agosto de 2017, vencido com 61,07% dos votos, elegendo 150 deputados à Assembleia Nacional.

