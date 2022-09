"O Madem está na moda", declarou à Lusa o porta-voz do congresso, Queba Djaita.

Nos últimos dias, várias personalidades políticas guineenses, entre as quais o ex-Presidente José Mário Vaz, o filho Herson Vaz, Delfim da Silva, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e atual conselheiro político do chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, aderiram ao Madem G-15.

"Tem a ver com a credibilidade que o partido ganhou ao longo dos quatro anos desde a sua fundação", observou Queba Djaita, ao explicar a entrada em massa de pessoas no Madem, fundado em 2018 por dissidentes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Djaita sublinhou ainda que vários militantes de outras formações políticas têm vindo aderir ao Madem G-15.

O porta-voz do congresso, que vai decorrer entre sexta-feira e domingo, afirmou também que a "procura massiva" pelo Madem G-15 "demonstra que os guineenses acreditaram no projeto" liderado por Braima Camará.

"Mostrámos que podemos dizer sim quando é para dizer sim, quando é para se posicionar contra o Madem não tem problema em fazê-lo. Mas também o bom desempenho dos membros de elementos do Madem que estão no atual Governo tem contribuído para esta fama do nosso partido", observou Queba Djaita.

Quanto às candidaturas para o congresso, que vai decorrer na localidade de Gardete, arredores de Bissau, o porta-voz da reunião disse que "por enquanto" apenas Braima Camará se posicionou para a sua reeleição.

O militante Adilson da Costa manifestou intenção de se apresentar como candidato, mas fontes do partido disseram à Lusa que este acabou por desistir.

O congresso, cujo lema é: "Consolidar o partido, promover a unidade nacional e desenvolver a Guiné-Bissau", juntará 2.515 delegados.

