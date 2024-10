A vitória aconteceu em Fortaleza, capital regional do Ceará, onde o candidato petista Evandro Leitão disputou o comando da cidade contra o deputado federal bolsonarista André Fernandes, na segunda volta das municipais.

A vitória foi garantida numa disputa muito renhida, decidida por uma diferença mínima de 10.838 votos a favor de Leitão, que obteve 50,38% contra 49,62% de Fernandes.

O PT foi derrotado por partidos de direita e extrema-direita nas disputas nas cidades de Porto Alegre, capital regional do Rio Grande do Sul, que reelegeu o atual prefeito Sebastião Melo, do Movimento Democrático Brasileiro, e na cidade de Natal, capital regional do Rio Grande do Norte, onde a deputada federal petista Natália Bonavides obteve 44,66% dos votos e perdeu para Paulinho Freire, do partido de centro direita União Brasil, que alcançou 55,34%.

A outra cidade em que o partido de Lula da Silva acabou derrotado foi Cuiabá, capital regional do Mato Grosso, onde o deputado federal bolsonarista Abilio Brunini, do Partido Liberal (PL), venceu com 53,80% dos votos a disputa contra o deputado estadual petista Lúdio Cabral, que conseguiu 46,20%.

Ao contrário de Portugal, que adota um sistema de lista fechada, a escolha dos prefeitos no Brasil é feita a partir de um sistema de lista aberta no qual as vagas são conquistadas diretamente pelo candidato mais votado.

A lei eleitoral brasileira prevê votações em duas voltas nas cidades com mais de 200 mil eleitores onde o candidato mais votado não conseguiu superar a metade dos votos válidos (cálculo que exclui votos em branco e nulos).

O Brasil realizou hoje a segunda volta das eleições municipais em 51 cidades, entre as quais 15 são capitais regionais, incluindo a maior cidade do país, São Paulo, onde o candidato apoiado pelo PT, Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), acabou derrotado pelo prefeito reeleito Ricardo Nunes, do partido de centro direita Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

