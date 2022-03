Vários dos vice-presidentes do PRS são membros do atual Governo de coligação que o partido mantém com o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) e a Assembleia do Povo Unido -- Partido Social Democrata da Guiné-Bissau (APU-PDGB).

Alberto Nambeia, que tem estado em tratamento médico em Portugal desde que foi reeleito líder do PRS, em janeiro passado, nomeou Tcherno Djaló, atual ministro do Comércio, primeiro vice-presidente, ocupando-se das pastas de Política Externa, Cooperação Internacional e Emigração.

Fernando Dias, ministro da Administração Territorial, será vice-presidente com os pelouros da Constituição e Direitos Humanos.

O atual ministro dos Recursos Naturais e Energia, Orlando Viegas, que foi presidente da comissão preparatória do sexto congresso, é agora vice-presidente do PRS com os pelouros da Economia, Finanças, Plano, Comércio e Indústria.

Mário Fambé, atual ministro das Pescas e terceiro candidato mais votado no congresso que reelegeu Alberto Nambeia, é agora vice-presidente do PRS para os assuntos ligados à Defesa Nacional, Administração Interna, Poder Local e Ordenamento do Território.

A coordenação de assuntos ligados à Administração Pública e Segurança Social será assegurada pelo vice-presidente Lassana Fati, deputado ao parlamento, e o também deputado e antigo ministro Nicolau dos Santos é o vice-presidente para as áreas de Agricultura, Pescas, Recursos Naturais, Ambiente e Turismo.

Os assuntos ligados às Obras Públicas, Habitação, Transporte, Energia, Ciência e Tecnologia serão coordenados pela vice-presidente Fatumata Rachid Djaló e os que dizem respeito à Saúde, Assuntos Sociais, Educação, Desporto, Cultura e Comunicação Social serão assegurados pela vice-presidente Edineusa Figueiredo.

O antigo ministro e ex-deputado ao parlamento Carlitos Barai é o novo secretário-geral do PRS em substituição de Florentino Mendes Pereira, que passa a integrar o Conselho Consultivo do partido, composto por 14 membros.

Félix Na Ndunguê, atual diretor-geral da Administração dos Portos da Guiné-Bissau (APGB), é o secretário-geral adjunto do PRS.

A antiga jornalista Hortência Cá, secretária-geral do ministério dos Recursos Naturais e Energia, foi nomeada presidente da Organização das Mulheres da Renovação Social e Vladimir Djomel é o novo presidente da Juventude do PRS.

Pedro Tipote foi nomeado coordenador dos quadros do partido fundado pelo falecido ex-presidente guineense Kumba Ialá.

MB // VM

Lusa/Fim