Participação da Partex em bloco petrolífero angolano transferida para a tailandesa PTT

A participação de 2,5% da Partex, da Fundação Calouste Gulbenkian, no Bloco 17/06 foi transmitida à PTT Exploration and Production depois de as autoridades angolanas concluírem a avaliação à idoneidade e capacidade técnica e financeira da empresa tailandesa que comprou a petrolífera.