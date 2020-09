"O Comité de Relações Internacionais e Cooperação foi informado sobre a situação da segurança em Cabo Delgado, Norte de Moçambique, e o seu impacto nos objetivos da política externa da África do Sul para uma região segura e pacífica da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC)", refere em comunicado publicado no sítio oficial da internet do parlamento sul-africano.

"Este conflito trouxe para casa uma realidade de que não estamos imunes a conflitos no nosso país e em toda a região [Austral do continente]", declarou a presidente do comité, Tandi Mahambehlala, citada na nota sobre a reunião, realizada na quinta-feira.