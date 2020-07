O projeto de resolução (uma recomendação sem força de lei) foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, BE, CDS-PP, PAN, Chega, Iniciativa Liberal e as duas deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. Já o PS, PCP e PEV abstiveram-se.

O PSD recomenda ao Governo que "encete, com caráter de urgência, uma ação de sensibilização junto da União Europeia, no sentido de ser encontrada uma solução internacional que permita a Moçambique enfrentar os ataques terroristas em Cabo Delgado, tendo sempre em consideração o profundo respeito pela soberania daquele país".