A data e a agenda da sessão da próxima semana serão definidas até quarta-feira pela Comissão Permanente da AR.

A fonte do parlamento avançou que um dos pontos de agenda das próximas sessões será o debate e a aprovação da Conta Geral do Estado (CGE).

Antes da suspensão dos trabalhos, a AR vinha realizando as reuniões na sala do Centro de Conferência Joaquim Chissano e não no edifício do parlamento, para permitir a necessária distância entre os deputados.

No dia 30 de abril, a AR reuniu-se excecionalmente para ratificar o decreto que aprova o prolongamento do estado de emergência em Moçambique, por mais 30 dias (desde 01 de abril e até final de maio), para a prevenção da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A AR moçambicana é constituída pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, com 184 deputados, Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), 60 assentos, e pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), com seis deputados.

Moçambique regista um total de 80 casos positivos de covid-19, dos quais 72 de transmissão local e oito importados.

Não há registo de vítimas mortais e 19 pessoas são dadas pelas autoridades como recuperadas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

