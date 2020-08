A Comissão Permanente da AR convocou na última sexta-feira a sessão extraordinária da AR, depois de ter recebido na quinta-feira a informação do Presidente da República sobre o balanço dos 120 dias de estado de emergência face à covid-19.

O porta-voz da Comissão Permanente do parlamento moçambicano, Alberto Mutukutuku, avançou que os 250 deputados da AR vão pronunciar-se sobre os passos seguintes depois do fim do estado de emergência num contexto em que o novo coronavírus continua a propagar-se no país.