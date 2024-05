A sessão que termina hoje foi marcada pela revisão pontual da legislação eleitoral, com destaque para a clarificação de competências jurisdicionais em matéria de litígios, e da Lei de Probidade Pública e pela ratificação do controverso acordo de extradição com o Ruanda.

Em comunicado, o parlamento avança que a sessão de encerramento será preenchida pelos discursos da presidente do órgão legislativo moçambicano, Esperança Bias, e dos chefes das três bancadas.

O parlamento moçambicano é composto por deputados de três partidos, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) com uma maioria qualificada de 184 deputados, seguida pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, principal partido da oposição), com 60 deputados, e pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), com seis assentos.

