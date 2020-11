A proposta de alteração do OE de 2020 foi aprovada com 171 votos a favor dos deputados presentes da bancada da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, por entre 184 assentos que este grupo parlamentar detém na Assembleia da República.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, com 35 votos contra, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido, com três votos contra, rejeitaram a revisão do OE.