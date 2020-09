As datas foram anunciadas após reunião da comissão, em Maputo, capital do país, em que foram definidos os temas a debater no hemiciclo.

Em 21 de outubro, os deputados vão receber o Presidente da República, Filipe Nyusi, que vai fazer um balanço do último período de estado de emergência para prevenção da covid-19, entre 08 de agosto e 06 de setembro.