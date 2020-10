"Lamento anunciar que a sessão plenária da próxima semana não terá lugar em Estrasburgo [França], mas sim que decorrerá remotamente", declarou no presidente do PE, David Sassoli, na sua conta na rede social Twitter.

Sassolli salientou ainda que a situação sanitária "é muito grave em França e na Bélgica", sendo desaconselhável qualquer deslocação.

Desde o início do surto de covid-19, todas as sessões do Parlamento Europeu têm vindo a ser realizadas em Bruxelas, essencialmente com participações por videoconferência, o que levou à interrupção temporária das habituais idas a Estrasburgo, como previsto nos tratados.

As reuniões de setembro e a primeira deste mês -- há duas em outubro porque o PE tem de se reunir em 12 sessões plenárias anuais e não há nenhuma em agosto -- foram presenciais, voltando agora o modelo de videoconferência.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos e mais de 38,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.117 pessoas dos 91.193 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

