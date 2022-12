O orçamento no valor de 5,8 biliões de rupias (15 mil milhões de euros), aprovado na quinta-feira, inclui um pacote no valor de 43 mil milhões de rupias (111 milhões de euros) para apoiar os mais afetados pela crise em que a nação insular está mergulhada.

O orçamento prevê uma reestruturação de empresas estatais, redução dos subsídios à eletricidade e subidas de impostos para aumentar as receitas públicas, com base em propostas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O plano preliminar de resgate do FMI está avaliado em 2,9 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros) ao longo de quatro anos, dependendo da disposição dos credores do Sri Lanka de reestruturar os empréstimos.

A crise económica levou o país a suspender os pagamentos da dívida externa, que ultrapassa 51 mil milhões de dólares (48 mil milhões de euros), dos quais 28 mil milhões (26 mil milhões de euros) devem ser pagos até 2027.

O Presidente do país, Ranil Wickremesinghe, garantiu em novembro que a meta do Governo é chegar a um acordo final com o FMI até janeiro.

A escassez de produtos essenciais, como combustível, medicamentos e alimentos, e o aumento dos preços deram origem a protestos em toda a ilha desde o final de março, quando milhares de pessoas começaram a sair às ruas para exigir a renúncia do então Presidente Gotabaya Rajapaksa.

Em 09 de julho, a agitação civil culminou na invasão da residência oficial de Rajapaksa e da residência privada do então primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, forçando o Presidente a abandonar o cargo e o país.

