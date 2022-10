A emenda ao direito de família foi votada a favor por 48 deputados. Com 29 outros contra, a votação teve ainda uma abstenção.

A Eslovénia, resultante da implosão da Jugoslávia, é o primeiro dos Estados europeus com um regime que se reclamava do comunismo a promover esta reforma no leste europeu.

Membro da União Europeia desde 2004, este Estado, com dois milhões de habitantes, junta-se a 17 outros do Velho Continente que já legalizaram este casamento.

RN // RBF

Lusa/fim