Parlamento angolano faz um minuto de silêncio por PR chadiano e vítimas das cheias

A Assembleia Nacional angolana fez hoje, no início dos trabalhos, um minuto de silêncio pela morte do Presidente do Chade, Idriss Déby Itno, repetindo a homenagem, cerca de meia hora depois, em memória das vítimas das chuvas em Luanda.