Os projetos estão ligados a agricultura, segurança alimentar, recuperação económica, saneamento e proteção a criança e vão ser implementados nas províncias de Sofala e Manica, de acordo com um comunicado conjunto de parceiros citado hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

"As crianças e as mulheres são as mais afetadas e necessitam de cuidados e atenção especiais, elas são mais vulneráveis a traumas, à violência e ao abuso. É, por isso, fundamental a existência de atividades de proteção da criança e serviços de apoio psicossocial", disse Brighton Mapiye, um dos gestores da iniciativa, citado no comunicado.