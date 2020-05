"Oramos hoje pelos governantes que têm a responsabilidade de cuidar dos seus povos nestes tempos de crise", disse Francisco na missa da manhã que realiza todos os dias na capela da sua residência, a Casa Santa Marta do Vaticano.

O papa indicou que orava pelos "chefes de Estado, presidentes de governo, legisladores, autarcas e presidentes de regiões, para que o Senhor os ajude e lhes dê força porque o seu trabalho não é fácil" e "para que, quando houver diferenças, entendam que, em momentos de crise, devem estar muito unidos pelo bem do povo, porque a unidade é superior ao conflito".

O sumo pontífice também apontou a necessidade de os fiéis perseverarem a sua fé em tempos de crise, que "são momentos de escolha" que os colocam perante "as decisões que precisam de ser tomadas".

"Pode haver muitas crises, na família, no trabalho, no mundo, e esta pandemia é uma época de crise social", advertiu o papa Francisco.

Na sua oração, lembrou um ditado da sua terra, a Argentina, que diz que, "quando andares a cavalo e precisares de atravessar um rio, por favor, não troques de cavalo no meio do rio", para explicar que em momentos de crise, a pessoa deve ser muito firme na sua convicção da fé.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 235 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Ciudad de Vaticano, 2 may (EFE).- El papa Francisco pidió hoy a los gobernantes, de países, regiones o municipios, que muestren unidad frente a las diferencias para poder ayudar a sus pueblos a superar la actual crisis del coronavirus.

"Oramos hoy por los gobernantes, que tienen la responsabilidad de cuidar a sus pueblos en estos momentos de crisis", dijo Francisco en la misa matutina que oficia cada día en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta del Vaticano.

Y agregó que rezaba por "los jefes de Estado, los presidentes de gobierno, los legisladores, los alcaldes, los presidentes de las regiones, para que el Señor los ayude y les dé fuerzas porque su trabajo no es fácil".

"Para que cuando haya diferencias entiendan que en los momentos de crisis deben estar muy unidos por el bien del pueblo, porque la unidad es superior al conflicto", añadió el pontífice.

El papa también se refirió a la necesidad de que los fieles perseveren en su fe en los momentos de crisis, "que son momentos de elección que nos ponen delante de decisiones que hay que tomar".

"Puede haber muchas crisis, en la familia, en el trabajo, en el mundo, y esta pandemia es un momento de crisis social", señaló Francisco.

Y se refirió a un dicho de su tierra, Argentina: "cuando tu vas a caballo y debes atravesar un río, por favor, no cambies de caballo en mitad del río" para explicar que en momentos de crisis hay que estar muy firmes en la convicción de la fe

Cidade do Vaticano, 2 de maio (EFE) .- O Papa Francisco pediu hoje aos governantes de países, regiões ou municípios que mostrem unidade diante das diferenças, a fim de ajudar seu povo a superar a atual crise de coronavírus.

"Oramos hoje pelos governantes, que têm a responsabilidade de cuidar de seus povos nestes tempos de crise", disse Francisco na missa da manhã que oficia todos os dias na capela de sua residência, a Santa Casa do Vaticano.

E acrescentou que orava pelos "chefes de Estado, presidentes de governo, legisladores, prefeitos e presidentes de regiões, para que o Senhor os ajude e lhes dê força porque seu trabalho não é fácil".

"Para que, quando houver diferenças, entendam que, em momentos de crise, devem estar muito unidos para o bem do povo, porque a unidade é superior ao conflito", acrescentou o pontífice.

O papa também se referiu à necessidade de os fiéis perseverarem em sua fé em tempos de crise ", que são momentos de escolha que nos colocam antes das decisões a serem tomadas".

"Pode haver muitas crises, na família, no trabalho, no mundo, e essa pandemia é uma época de crise social", afirmou Francisco.

E ele se referiu a um ditado sobre sua terra, a Argentina: "quando você andar a cavalo e precisar atravessar um rio, por favor, não troque de cavalo no meio do rio" para explicar que em tempos de crise, você deve ser muito firme no país. convicção de fé

