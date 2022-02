"Após tomar conhecimento, com consternação, do ataque ao campo de deslocados 'Plaine Savo', em Ituri, no nordeste da RDC, que fez várias vítimas, na sua maioria mulheres e crianças, o papa Francisco pede ao pai para acolher na sua paz e iluminar os que morreram e consolar os que choram a sua perda", de acordo com um telegrama enviado ao Presidente congolês, Felix Tshisekedi.

O papa "implora os dons divinos de cura e consolo para todos aqueles que estão de luto, aos quais ele expressa a sua proximidade espiritual e profunda simpatia e que o senhor dê coragem e força às famílias tão afetadas, bem como a todos aqueles que estão a ajudar a salvar as vítimas", prossegue o texto, assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

O papa Francisco "condena vigorosamente este novo ato odioso e bárbaro que é fonte de grande sofrimento e desolação para o país e implora a Deus o dom da paz e da fraternidade nesta região mortífera", conclui o telegrama.

O ataque foi cometido por rebeldes da Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (Codeco) no campo de deslocados conhecido como Plaine Savo, que também feriu 36 pessoas ao incendiar as cabanas de lona utilizadas pelos deslocados como alojamento.

Desde 1998, o leste da RDC tem estado atolado em conflitos alimentados por milícias rebeldes e ataques de soldados do exército, apesar da presença da missão de manutenção da paz das Nações Unidas (MONUSCO), que enviou mais de 14.000 soldados.

SMM // EA

Lusa/Fim