"Enquanto combatemos a pandemia do novo coronavírus, devemos levar por diante o compromisso de prevenir e tratar a malária que ameaça milhares de milhões de pessoas em numerosos países", disse hoje o papa na oração do Angelus, lembrando que sábado, 25 de abril, foi o Dia Internacional da luta contra a Malária.

O papa argentino disse estar com "todos os doentes, com aqueles que cuidam deles e com aqueles que trabalham para que cada pessoa tenha acesso a bons serviços de saúde primários".