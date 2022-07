Francisco enviou um telegrama através do secretário de Estado, Pietro Parolín, no qual afirmou que recebeu a notícia do assassinato de Abe com "profunda tristeza" e expressou as suas condolências à família, amigos e todo o povo do Japão.

"Após este ato sem sentido, por favor, ore para que a sociedade japonesa seja fortalecida em seu compromisso histórico com a paz e a não violência", dizia o telegrama.

O ex-primeiro-ministro japonês de 67 anos morreu após ter sido baleado várias vezes enquanto discursava hoje em Nara, antes das eleições parlamentares que e realizam domingo no Japão.

Yamagami Tetsuya, desempregado de 41 anos e ex-membro das Autodefesas Marítimas (Exército Japonês), foi preso pelo ataque.

De acordo com fontes policiais estava "insatisfeito" com o ex-presidente pelo que decidiu matá-lo.

