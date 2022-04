O pontífice referiu-se à receção húngara dos refugiados da guerra na Ucrânia quando, durante a tradicional troca de presentes na audiência, Francisco ofereceu a Orbán um medalhão de bronze no qual São Martinho protege os pobres, dando-lhes uma parte da sua capa.

"Dou-lhe este medalhão pensando na chegada de tantos refugiados ucranianos", disse o Papa enquanto fazia a oferta.

Orbán e Francisco olham para a questão dos refugiados de uma forma muito diferente, já que o Papa sempre defendeu o acolhimento, enquanto o primeiro-ministro húngaro mantém uma política dura contra a imigração, apesar de a Hungria ter acolhido quase meio milhão de ucranianos fugidos do seu país após a invasão russa.

As outras oferendas do pontífice incluíam vários volumes de documentos papais, como a Mensagem para a Paz, divulgada este ano, e o Documento sobre a Fraternidade Humana.

Orbán retribuiu com dois livros sobre o músico e compositor húngaro Bela Bartok, uma coleção de CDs de ópera e um documento de 1750 do Livro de Horas da Semana Santa, em inglês e em latim.

Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, a audiência durou 40 minutos e Orbán não conseguiu reunir nem com o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, que se encontra atualmente no México, nem com o secretário para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher.

Esta é a primeira viagem oficial do Presidente ultranacionalista húngaro, após a sua recente vitória eleitoral, em 03 de abril.

O partido de Orbán, Fidesz, alcançou a sua quarta maioria parlamentar consecutiva e o primeiro-ministro deverá ser reeleito pelo Parlamento na primeira sessão da nova legislatura, em 02 de maio.

