Segundo dados compilados pela Lusa a partir dos relatórios de suporte da proposta de Orçamento Retificativo para 2020, enviado pelo Governo à Assembleia Nacional e que deverá ser apreciado e votado pelos deputados na segunda semana de julho, a nova estimativa de receitas com esta taxa ascende a 803 milhões de escudos (7,2 milhões de euros).

No Orçamento do Estado ainda em vigor, aprovado em dezembro, o Governo previa arrecadar, em todo o ano, 2.099 milhões de escudos (19 milhões de euros) com a Taxa De Segurança Aeroportuária.