José Cassandra falava durante o 'webinar' "Ilhas resilientes e sustentáveis -- Reforço da capacidade das ilhas lusófonas como pioneiras de uma transição sustentável", que decorre no âmbito do evento internacional "Celebrar as Ilhas".

Para o presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, São Tomé e Príncipe, "ninguém estava preparado para lidar com uma pandemia como a atual e muito menos a ilha do Príncipe, devido às desvantagens que complicam a vida dos ilhéus", nomeadamente ao nível das ligações e da logística.