No total, 247.039.390 casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

Estes valores têm como base os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, mas excluem as revisões realizadas por alguns organismos responsáveis por estatísticas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima, tendo em conta a mortalidade direta e indireta relacionada com a covid-19, que o balanço da pandemia pode ser duas ou três vezes superior ao que é oficialmente recenseado.

Uma grande parte dos casos menos graves ou assintomáticos continuam por detetar, apesar da intensificação dos processos de despistagem adotados em vários países.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 5.649 mortes e 415.664 novos casos de covid-19 em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de novos óbitos nos seus relatórios mais recentes são os Estados Unidos com 1.192 mortes, Rússia (1.178) e Ucrânia (700).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 747.033 mortes para 46.091.924 casos, de acordo com o levantamento mais recente realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 607.922 mortes e 21.814.693 casos, a Índia com 458.880 óbitos (34.296.237 casos), o México com 288.464 mortes (3.808.205 casos) e a Rússia com 240.871 óbitos (8.593.200 casos).

Entre os países mais atingidos, o Peru é o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 607 mortes por cada 100.000 habitantes, seguido pela Bósnia-Herzegovina (354), Bulgária (345), Macedónia do Norte (343), Montenegro (335) e Hungria (320).

A América Latina e Caraíbas totalizaram até hoje às 11:00 TMG (a mesma hora em Lisboa) 1.521.494 mortes em 45.944.798 casos, a Europa 1.403.973 mortes (74.667.534 casos), a Ásia 872.247 mortes (55.906.014 casos), os Estados Unidos e Canadá 776.010 mortes (47.807.651 casos), a África 218.381 mortes (8.505.813 casos), o Médio Oriente 208.797 mortes (13.947.281 casos) e a Oceânia 2.815 mortes (260.299 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da OMS.

Devido a correções feitas pelas autoridades ou a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente aos dados publicados no dia anterior, segundo a agência noticiosa francesa.

