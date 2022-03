"As perspetivas económicas locais permanecem rodeadas de incertezas associadas à inconstância da situação epidémica nas regiões adjacentes", pelo que Macau deve manter uma resposta "ativa e prudente" à covid-19, sublinhou Ho Iat Seng, durante a reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico.

"Atualmente, a situação socioeconómica geral de Macau mantém-se basicamente estável", disse, de acordo com um comunicado.

Juntamente com ações de prevenção e controlo da covid-19, o Governo vai ainda "implementar ordenadamente as tarefas e medidas definidas no segundo plano quinquenal, impulsionar de forma pragmática e ativa a construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin [ilha da Montanha] e reforçar a dinâmica de desenvolvimento e competitividade global da economia de Macau", afirmou Ho.

"Devemos potenciar as vantagens singulares de Macau, reforçar constantemente o papel de Macau na 'dupla circulação' económica do país e melhorar a integração na conjuntura do desenvolvimento nacional" chinês, sublinhou.

Macau registou 82 casos de covid-19 desde o início da pandemia. As autoridades fecharam as fronteiras a estrangeiros e impuseram quarentenas obrigatórias à entrada de residentes oriundos de zonas de risco.

