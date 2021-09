Em declarações aos jornalistas à margem de uma tertúlia sobre poluição dos rios, Inês Sousa Real apontou Braga, Aveiro e Cascais como alguns dos concelhos em que o partido pode conseguir eleger para a vereação, nos dois últimos casos em coligação.

"Mas gostaríamos também de ser uma boa supres nessa noite [domingo] e conquistar também vereação em Lisboa, Porto e Almada, onde nas projeções também têm sido bastante favoráveis. E também a sul, na região do Algarve, seria muito gratificante ter uma vereação", acrescentou.

Lembrou que o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) já conseguiu, desde 2013, eleger autarcas nas assembleias municipais e também nas assembleias de freguesia, mas nunca elegeu um vereador.

"Para nós, sem dúvida, [uma vitória seria] conseguir pela primeira vez eleger vereação", sublinhou.

Inês Sousa Real afirmou que o PAN está preparado e quer "mais responsabilidades", para mostrar aquilo que vale.

Admitiu que combater a abstenção "é sempre muito difícil", mas defendeu que é preciso que as pessoas percebam que o voto nas eleições de domingo é fundamental, porque "as autarquias locais vão ter um papel fundamental naquilo que é a retoma socioeconómica do país".

"Mas não pode ser votar em mais do mesmo, precisamos de ter candidaturas verdadeiramente progressivas, ambientalistas, que não deixem para trás os direitos sociais e os direitos dos animais, e para isso o PAN espera que haja uma adesão verde às urnas efetivamente mudar, para fazer uma viragem naquilo que têm de ser os desafios que o país enfrenta", disse ainda.

VCP // ACL

Lusa/Fim