No final de uma audição sobre o tema com o Presidente da República, o porta-voz e deputado do PAN André Silva afirmou que face à falta de dados científicos, dos técnicos do Infarmed, não seria sensato "aliviar as medidas".

André Silva definiu esta decisão, a propor pelo Presidente e que o Governo e o parlamento têm que aprovar, como uma "renovação de estado de emergência profilático" e admitiu que o seu partido a compreende.

"Percebemos que exista um cansaço das pessoas quanto a este confinamento, mas ainda não é o momento para aliviar estas medidas. Combate ao vírus ainda está no início", disse.

Para os cidadãos, afirmou, é "essencial" que continuem a adotar medidas de prevenção, como o uso de máscaras e o distanciamento" e para o Governo "é fundamental" que "continue a ajudar a economia".

