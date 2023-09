Em conferência de imprensa na sede do PAN/Madeira, no Funchal, a eleita referiu que a hipótese de fazer uma coligação com o PSD e o CDS-PP "nunca esteve em cima da mesa", existindo agora "um acordo de incidência parlamentar que o PAN se propôs a discutir e a negociar com a coligação".

De acordo com os resultados oficiais provisórios, a coligação Somos Madeira venceu no domingo as eleições legislativas regionais da Madeira, com 43,13% dos votos, mas falhou por um deputado a maioria absoluta, para a qual é necessário ter 24 dos 47 lugares do parlamento do arquipélago.

TFS/ROC // MLS

Lusa/Fim