O programa abrange crianças que estudam em 26 escolas dos distritos de Nacala-à-Velha, Ribáuè e Malema, na província de Nampula, e terá a duração de cinco anos, diz a nota.

"As escolas beneficiárias foram selecionadas considerando o perfil socioeconómico de cada região, com o envolvimento das comunidades e da Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano local", adianta o texto.

O programa de alimentação escolar do PMA pretende reduzir a taxa de absentismo escolar, cuja principal causa está associada à falta de alimentos, refere a nota.

A iniciativa também visa contribuir para a geração de rendimento nas comunidades, através da compra de parte significativa da comida distribuída pelas crianças nos pequenos produtores locais.

A alimentação escolar é "parte essencial do trabalho do PAM em Moçambique", afirmou o representante e diretor interino do organismo no país, Pierre Lucas, citado no comunicado.

"Com este programa, pretendemos oferecer uma alimentação equilibrada a fim de aumentar a taxa de retenção dos alunos na escola e dar suporte ao seu aproveitamento pedagógico e contribuir para a sua nutrição e saúde", afirmou Lucas.

O comunicado avança ainda que as famílias das crianças receberam cabazes para reduzir os impactos da pandemia na vida dos alunos, estimulando-os a continuarem os seus estudos em casa e apoiando a segurança alimentar das respetivas famílias, durante a interrupção das aulas devido à pandemia de covid-19.

O programa de distribuição diária de refeições tem o apoio financeiro da Nacala Logistics, companhia que gere o corredor logístico de Nacala, no norte de Moçambique.

