"Estamos a trabalhar com Angola, com Cabo Verde e com Moçambique para ver se iniciamos estudos em simultâneo em todos os países para podermos comparar os dados e os resultados", disse Filomeno Fortes, em entrevista à agência Lusa.

"Temos as equipas criadas e os protocolos estabelecidos e estamos a ver se nas próximas semanas podemos começar a receber algumas amostras [em Lisboa] para apoiarmos alguns países no sequenciamento" do vírus, acrescentou.