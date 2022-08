"Este IV grupo de trabalho de alto nível realiza-se no âmbito da implementação do programa para a consolidação da governação económica e dos sistemas de gestão de finanças públicas nos PALOP e Timor-Leste", refere a Assembleia da República (AR) de Moçambique no documento enviado hoje à comunicação social.

O evento, que será aberto pela presidente da AR moçambicana, Esperança Bias, vai contar com a participação da representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Moçambique, Narjess Saidane, e do conselheiro político da delegação da União Europeia em Moçambique, Stefan Simosas.

O encontro vai contar também com a participação presencial e virtual de especialistas e académicos das áreas de fiscalização legislativa orçamental, governação económica e fundos soberanos.

Entre outros temas, o grupo vai discutir ainda a fiscalização legislativa orçamental e seu impacto na qualidade da democracia e sistemas parlamentares.

