"O país tem hoje condições financeiras para poder assumir este projeto com a tranquilidade" que não haverá "sobressaltos que o ponham em causa", declarou o primeiro-ministro, António Costa.

O governante, que manhã marcou presença de manhã no terminal ferroviário de Campanhã, no Porto, para a apresentação do projeto de alta velocidade para ligação de Lisboa ao Porto e Porto a Vigo (Espanha), salientou que infraestruturas como esta "transcendem qualquer maioria".

"Os grandes projetos estruturantes, a rodovia, ferrovia e aeroportuária têm de ser objeto de grande consenso nacional, validados na Assembleia da República e ter, pelo menos, o apoio de dois terços", disse, sublinhando que o projeto reuniu uma "larguíssima maioria" na AR.

